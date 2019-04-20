Медики связали проблемы с зубами и диабет 2 типа





Медики советуют обратиться за помощью к специалистам, если человек чувствует постоянную усталость, бесконтрольную потерю веса и замечает выделение большого количества мочи. Новые исследования показывают, что нездоровые зубы тоже могут указывать на проблему. Беспокоиться необходимо, если пациент заметил увеличение расстояния между зубами, а также, если они стали неровными и неустойчивыми. Пойти на обследование нужно, если возникли проблемы с деснами, а именно появился неприятный запах изо рта или вкус.Медики отмечают, что такие проблемы могут развиваться и без наличия диабета 2 типа, но для правильного лечения важно бороться с причиной. Эксперты советуют уменьшить употребление сладкой и кислой пищи, которая ухудшает качество зубов.