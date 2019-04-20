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Медики связали проблемы с зубами и диабет 2 типа

Британские ученые проинформировали, что проблемы с зубами могут указывать на наличие диабета 2 типа. Эксперты назвали главные симптомы заболевания.
Медики связали проблемы с зубами и диабет 2 типа

Медики советуют обратиться за помощью к специалистам, если человек чувствует постоянную усталость, бесконтрольную потерю веса и замечает выделение большого количества мочи. Новые исследования показывают, что нездоровые зубы тоже могут указывать на проблему. Беспокоиться необходимо, если пациент заметил увеличение расстояния между зубами, а также, если они стали неровными и неустойчивыми. Пойти на обследование нужно, если возникли проблемы с деснами, а именно появился неприятный запах изо рта или вкус.

Медики отмечают, что такие проблемы могут развиваться и без наличия диабета 2 типа, но для правильного лечения важно бороться с причиной. Эксперты советуют уменьшить употребление сладкой и кислой пищи, которая ухудшает качество зубов.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:53

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