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Анастасия Цветаева призналась, что станет матерью близнецов

Анастасия Цветаева, известная актриса, продюсер, дизайнер и журналист, раскрыла предполагаемую дату родов весьма оригинальным способом. Она написала в своем блоге в Instagram, что у нее будут близнецы, чем весьма заинтриговала подписчиков.
Анастасия Цветаева призналась, что станет матерью близнецов

Анастасия Цветаева беременна третьим малышом и ярко освещает своё положение в Сети. Она часто выкладывает фотографии и делится с подписчиками впечатлениями о протекании этого времени.

Недавно она опубликовала новое фото, в комментарии к которому заинтриговала пользователей тем, что ожидает близнецов. Многие решили, что речь идет о многоплодной беременности и уже было хотели поздравлять с серьезным пополнением, но вчитавшись внимательно в пост, обратили внимание на то, что звезда имеет в виду знак зодиака.

Цветаева пишет, что ранее в ее семье не было родных, родившихся под этим астрологическим знаком. Она просит своих подписчиков поделиться опытом коммуникации с подобными людьми. Фолловеры с удовольствием отвечают: «все близнецы очень болтливые, любят поговорить (по моим наблюдениям)», «С одной стороны - очень разносторонние люди. И это плюс близнецов. С другой стороны, лживая двуликость - их конек. И это минус».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:40

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