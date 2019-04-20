Анастасия Цветаева призналась, что станет матерью близнецов

Анастасия Цветаева беременна третьим малышом и ярко освещает своё положение в Сети. Она часто выкладывает фотографии и делится с подписчиками впечатлениями о протекании этого времени.Недавно она опубликовала новое фото, в комментарии к которому заинтриговала пользователей тем, что ожидает близнецов. Многие решили, что речь идет о многоплодной беременности и уже было хотели поздравлять с серьезным пополнением, но вчитавшись внимательно в пост, обратили внимание на то, что звезда имеет в виду знак зодиака.Цветаева пишет, что ранее в ее семье не было родных, родившихся под этим астрологическим знаком. Она просит своих подписчиков поделиться опытом коммуникации с подобными людьми. Фолловеры с удовольствием отвечают: «все близнецы очень болтливые, любят поговорить (по моим наблюдениям)», «С одной стороны - очень разносторонние люди. И это плюс близнецов. С другой стороны, лживая двуликость - их конек. И это минус».