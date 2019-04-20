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Павел Табаков на считает себя представителем золотой молодежи

Сын актрисы Марины Зудиной Павел Табаков признался в том, что не относит себя к представителям золотой молодежи. В новом интервью для YouTube-шоу “А поговорить?” артист рассказал о своей личной жизни и материальном положении.
Павел Табаков на считает себя представителем золотой молодежи

Павел Табаков уже самостоятельно зарабатывает деньги, но выражает уверенность в том, что некоторые из его знакомых могут назвать его “мажором”. При этом артист не согласен с таким предположением, отметив, что живет исключительно на свои деньги. Актер не имеет прав и машины, знает цену заработанным деньгам и никогда их не тратит попусту. Он считает допустимым в разумных пределах “гульнуть”.

Свое детство Павел Табаков называет правильным, и он не испытывал нехватки внимания родителей. После ухода Олега Табакова из театра его сын потерял стремление там появляться. Однако при этом “Табакерка” остается для актера родной, но теперь он наблюдает за ним со стороны.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:31

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