Ученые рассказали о повышающих риск шизофрении генах





Ученые отмечают, что шизофренией страдают множество людей по всему миру, обычно оно появляется в 16-30 лет и остается с человеком до конца его жизни. Современная медицина не знает способа лечения этого заболевания, поэтому больные вынуждены принимать препараты, которые призваны облегчать симптоматику: галлюцинации и когнитивные трудности. Именно поэтому специалисты из Университета Вандербильта решили найти те гены, отвечающие за развитие этого психического заболевания.Для этого ученые разработали вычислительную модель, названную «Интегральный селектор генов риска». Она отслеживает выделенные локусы или фиксированные положения на разных хромосомах, а также оценивает их влияние на геном и организм в целом. В итоге было обнаружено 104 гена высокого риска, имеющих шанс стать причиной развития шизофрении. Их подробным изучением специалисты планируют заняться позже.Вместе с тем ученые узнали: белки, кодирующие эти участки ДНК, принимают участие в аналогичных процессах для генов, провоцирующих иные заболевания. Была выявлена взаимосвязь между шизофренией и аутистическими расстройствами всего спектра.