Али Эрсан Дуру не появился на открытии Московского кинофестиваля





Исполнительница роли в сериале рассказала фанатам в Instagram, что Дуру не удалось посетить торжественное мероприятие, однако она очень надеется, что артистам выпадет возможность встретиться в российской столице и порадовать многочисленных поклонников «новыми, хорошими событиями и интересными важными новостями». Александра Никифорова опубликовала фото с открытия ММКФ-2019, где запечатлена с другими коллегами, с которыми она снималась в проекте, посвященном Махмуду II.В своем микроблоге в разделе Stories Али Эрсан Дуру разместил фото, опубликованное Никифоровой. 28-летняя Александра отметила, что была очень рада увидеть своих коллег и партнеров по сериалу, так как очень по ним скучала.