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Али Эрсан Дуру не появился на открытии Московского кинофестиваля

Али Эрсан Дуру, исполнивший главную роль в турецко-российском сериале «Султан моего сердца», не смог появиться на открытии Московского кинофестиваля. Актрисе Александре Никифировой пришлось позировать перед камерами на красной дорожке без звездного коллеги.

Али Эрсан Дуру не появился на открытии Московского кинофестиваля

Исполнительница роли в сериале рассказала фанатам в Instagram, что Дуру не удалось посетить торжественное мероприятие, однако она очень надеется, что артистам выпадет возможность встретиться в российской столице и порадовать многочисленных поклонников «новыми, хорошими событиями и интересными важными новостями». Александра Никифорова опубликовала фото с открытия ММКФ-2019, где запечатлена с другими коллегами, с которыми она снималась в проекте, посвященном Махмуду II.
Али Эрсан Дуру не появился на открытии Московского кинофестиваля

В своем микроблоге в разделе Stories Али Эрсан Дуру разместил фото, опубликованное Никифоровой. 28-летняя Александра отметила, что была очень рада увидеть своих коллег и партнеров по сериалу, так как очень по ним скучала.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:15

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