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Принцесса Диана родила первенца в "удобный" для принца Чарльза день

Принцесса Диана родила первенца в день, свободный от планов принца Чарльза. Оказалось, что день рождения наследника был удобен отцу, поскольку он не хотел переносить игру в поло.
Принцесса Диана родила первенца в "удобный" для принца Чарльза день

Известно, что незадолго до естественной даты родов принцесса Диана отправилась в больницу, где ей простимулировали процесс. Оказалось, что этот день пара выбирала с учетом всех пожеланий, например, принц Чарльз не хотел переносить дату игры в поло. Необходимость рождения ребенка раньше срока только порадовала принцессу Диану из-за большого внимания публики. Наследник королевской семьи появился на свет 21 июня в госпитале Святой Марии. Принцесса Диана выразила благодарность супругу за уделенное ей внимание.
Принцесса Диана родила первенца в "удобный" для принца Чарльза день

С появлением принца Гарри у семьи возникли проблемы на фоне мечты принца Чарльза о рождении дочери. Когда у него родился второй сын, наследник королевских кровей выразил крайнее разочарование, о чем сообщает Teleprogramma.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:55

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