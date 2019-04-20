Принцесса Диана родила первенца в "удобный" для принца Чарльза день





Известно, что незадолго до естественной даты родов принцесса Диана отправилась в больницу, где ей простимулировали процесс. Оказалось, что этот день пара выбирала с учетом всех пожеланий, например, принц Чарльз не хотел переносить дату игры в поло. Необходимость рождения ребенка раньше срока только порадовала принцессу Диану из-за большого внимания публики. Наследник королевской семьи появился на свет 21 июня в госпитале Святой Марии. Принцесса Диана выразила благодарность супругу за уделенное ей внимание.С появлением принца Гарри у семьи возникли проблемы на фоне мечты принца Чарльза о рождении дочери. Когда у него родился второй сын, наследник королевских кровей выразил крайнее разочарование, о чем сообщает Teleprogramma.