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Дочь Юрия Яковлева не смогла простить покинувшего семью отца даже после его смерти

Дочь актера Юрия Яковлева не нашла в себе сил простить известного отца за то, что он покинул семью. Алена Яковлева поделилась подробностями личной жизни при посещении студии передачи “Секрет на миллион”.
Дочь Юрия Яковлева не смогла простить покинувшего семью отца даже после его смерти

Даже после смерти звездного отца 57-летняя Алена Яковлева не может простить его предательства. Юрий Яковлев успел трижды побывать в официальных браках, и в каждом из них рождались дети, воспитанием которых занимались матери. Первой избранницей артиста стала Кира Мачульская, переписку с которой сохранила дочь пары Алена Яковлева. Звездный отец ушел из семьи еще до рождения наследницы, а другая женщина уже в тот момент была беременна от него.
Дочь Юрия Яковлева не смогла простить покинувшего семью отца даже после его смерти

Алена Яковлева пошла по стопам отца, несмотря на их плохие отношения, вышла замуж за коллегу и родила дочь. Однако брак распался, когда дочери не было и полгода, а бывший муж не участвовал в воспитании наследницы до 14 лет. Телеведущая Лера Кудрявцева предположила, что из-за травмы в детстве артистка не смогла доверять мужчинам, боясь предательства.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:22

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