Дочь Юрия Яковлева не смогла простить покинувшего семью отца даже после его смерти





Даже после смерти звездного отца 57-летняя Алена Яковлева не может простить его предательства. Юрий Яковлев успел трижды побывать в официальных браках, и в каждом из них рождались дети, воспитанием которых занимались матери. Первой избранницей артиста стала Кира Мачульская, переписку с которой сохранила дочь пары Алена Яковлева. Звездный отец ушел из семьи еще до рождения наследницы, а другая женщина уже в тот момент была беременна от него.Алена Яковлева пошла по стопам отца, несмотря на их плохие отношения, вышла замуж за коллегу и родила дочь. Однако брак распался, когда дочери не было и полгода, а бывший муж не участвовал в воспитании наследницы до 14 лет. Телеведущая Лера Кудрявцева предположила, что из-за травмы в детстве артистка не смогла доверять мужчинам, боясь предательства.