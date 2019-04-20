На вечеринке по случаю дня рождения Валерии гостей угощали медовиком
Певица Валерия отпраздновала свой 51-й день рождения. По словам артистки, они с супругом не планировали устраивать большое торжество, но праздник получился масштабным. На вечеринке гостей угощали медовиком.
Совсем недавно семья праздновала юбилей Иосифа Пригожина. Поздравить музыкального продюсера пришло много звездных гостей. 17 апреля его супруга, певица Валерия, отметила свой 51-й день рождения. Пара не планировала большого мероприятия, но вечеринка удалась не хуже предыдущей. На торжестве были замечены Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Николай Басков и многие другие звезды.
На своей странице в Instagram Валерия поделилась впечатлениями об именинном торте. Она отметила, что торт был очень вкусный, а медовик – это их классический выбор на любые торжества.
Поклонники присоединились к обсуждению любимых тортов: «А я всегда пеку птичье молоко и свой фирменный ореховый, но медовик тоже у меня любят», «Обожаю медовик. Торт на все случаи жизни». Также подписчики продолжили поздравлять певицу с днем рождения.
Совсем недавно семья праздновала юбилей Иосифа Пригожина. Поздравить музыкального продюсера пришло много звездных гостей. 17 апреля его супруга, певица Валерия, отметила свой 51-й день рождения. Пара не планировала большого мероприятия, но вечеринка удалась не хуже предыдущей. На торжестве были замечены Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Николай Басков и многие другие звезды.
На своей странице в Instagram Валерия поделилась впечатлениями об именинном торте. Она отметила, что торт был очень вкусный, а медовик – это их классический выбор на любые торжества.
Поклонники присоединились к обсуждению любимых тортов: «А я всегда пеку птичье молоко и свой фирменный ореховый, но медовик тоже у меня любят», «Обожаю медовик. Торт на все случаи жизни». Также подписчики продолжили поздравлять певицу с днем рождения.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:42