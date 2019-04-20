Легендарный хоккеист Александр Мальцев празднует 70-летие





Практически все свое клубное время легендарный хоккеист Александр Мальцев провел в рядах московского «Динамо». За свою карьеру спортсмен дважды завоевывал золотые награды олимпийских игр и девять раз становился победителем чемпионата мира. Он неоднократно был признан лучшим нападающим и бомбардиром этих соревнований. Именно Александр Мальцев остается главным снайпером сборной, в матчах за которую он забил 212 шайб. Также за свою карьеру хоккеист успел выиграть кубки Венгрии и Канады. За все эти годы спортсмен получил множество престижных государственных наград СССР и России. В 2011 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», а уже в 2013 ему присвоили почетную грамоту Президента РФ.Александр Мальцев пообщался с журналистами и рассказал о своем первом приезде в стан московского «Динамо». Тогда у хоккеиста около полутора месяцев не было игровой практики, поэтому первые тренировки давались ему тяжело, но потом он быстро включился в процесс и завоевал доверие товарищей по команде. Легендарный спортсмен вспоминает, что настоящее уважение к нему пришло после игровой стычки с Виталием Давыдовым, из которой он вышел победителем, хитро обыграв коллегу.