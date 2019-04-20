Незрячий японский моряк впервые в мире пересек Тихий океан на яхте





Об этом сообщает местное новостное агентство «Киодо». Согласно его информации, 24 февраля 52-летний незрячий японский моряк Мицухиро Ивамото вышел из порта Сан-Диего, США, а 20 апреля прибыл в город Иваки, Япония. За это время он проделал путь около 10 тысяч километров, причем сделал это на небольшой яхте. В этом путешествии через Тихий океан незрячего моряка сопровождал один американец. Этот спутник помогал 52-летнему японцу лишь с информацией, которую тот не мог получить в силу своей слепоты: скорость ветра и другие показатели технических приборов. Все остальные действия по управлению яхтой и ее парусами выполнял сам Мицухиро Ивамото.Подобное путешествие в истории человечества произошло впервые, так как судно за его время не побывало ни в одном порту, кроме начала и конца своего пути. Сам 52-летний житель Японии очень горд собой и отмечает, что это была вторая подобная попытка. 6 лет назад незрячий моряк отправился в аналогичное путешествие, но тогда оно закончилось неудачей. Его яхта врезалась в кита и потерпела крушение. Тогда Мицухиро Ивамото и его компаньона спасали ВМС Японии. Мужчина пока не сообщил, наметил ли он для себя новую цель.