Российские корабли примут участие в параде в Циндао





В 2012 году в рамках программы по модернизации армии было выделено более 770 млрд долларов, большая часть которых пошла на перевооружение флота. Была поставлена высокая цель – поднять уровень безопасности страны и готовность отразить любые внешние угрозы.Один из важнейших элементов российского флота – подводный. Он существует с советских времен. Его важнейшей целью является стратегическое ядерное сдерживание. Российские подводные лодки постоянно участвуют в учениях и модернизируются новыми системами вооружения.В последнее время возросла необходимость в защите Северного морского пути. В связи с необходимостью реагировать на растущие угрозы Россия стремится к сближению с военно-морским флотом Китая, устанавливая дипломатические отношения и проводя совместные учения.Участие Российских кораблей в военно-морском параде в Китае – это один из примеров укрепляющихся связей. Начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщил, что отряд военных судов, который возглавляет фрегат «Адмирал Горшков», продолжает движение в Циндао для участия в мероприятии.