Российские корабли примут участие в параде в Циндао
По случаю 70-й годовщины со дня основания ВМС Китая 23 апреля будет организован военно-морской парад в Циндао. Планируется участие кораблей со всего мира, в том числе из России.
В 2012 году в рамках программы по модернизации армии было выделено более 770 млрд долларов, большая часть которых пошла на перевооружение флота. Была поставлена высокая цель – поднять уровень безопасности страны и готовность отразить любые внешние угрозы.
Один из важнейших элементов российского флота – подводный. Он существует с советских времен. Его важнейшей целью является стратегическое ядерное сдерживание. Российские подводные лодки постоянно участвуют в учениях и модернизируются новыми системами вооружения.
В последнее время возросла необходимость в защите Северного морского пути. В связи с необходимостью реагировать на растущие угрозы Россия стремится к сближению с военно-морским флотом Китая, устанавливая дипломатические отношения и проводя совместные учения.
Участие Российских кораблей в военно-морском параде в Китае – это один из примеров укрепляющихся связей. Начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщил, что отряд военных судов, который возглавляет фрегат «Адмирал Горшков», продолжает движение в Циндао для участия в мероприятии.
В 2012 году в рамках программы по модернизации армии было выделено более 770 млрд долларов, большая часть которых пошла на перевооружение флота. Была поставлена высокая цель – поднять уровень безопасности страны и готовность отразить любые внешние угрозы.
Один из важнейших элементов российского флота – подводный. Он существует с советских времен. Его важнейшей целью является стратегическое ядерное сдерживание. Российские подводные лодки постоянно участвуют в учениях и модернизируются новыми системами вооружения.
В последнее время возросла необходимость в защите Северного морского пути. В связи с необходимостью реагировать на растущие угрозы Россия стремится к сближению с военно-морским флотом Китая, устанавливая дипломатические отношения и проводя совместные учения.
Участие Российских кораблей в военно-морском параде в Китае – это один из примеров укрепляющихся связей. Начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщил, что отряд военных судов, который возглавляет фрегат «Адмирал Горшков», продолжает движение в Циндао для участия в мероприятии.
Политика
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:14