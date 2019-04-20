Опубликован рейтинг героев серии фильмов «Мстители»





Самым скучным оказался полковник Роудс, известный как «Воитель». Его называют скучной версией Железного человека, ведь он имеет аналогичные способности, но у него полностью отсутствует чувство юмора и интересная история жизни. Вторую строчку рейтинга наименее запомнившихся зрителю героев заняла инопланетянка Мантис, теряющаяся на фоне своих более харизматичных и «живых» коллег. Тройку самых скучных замкнул Соколиный глаз, его главные проблемы – отсутствие суперспособностей и простота вооружения. В первой пятерке также оказались доктор Стрэндж и Гамора, дочь Таноса. Их зрители недолюбливают из-за излишней сдержанности и слабых эмоций.Самым лучшим героем серии фильмов «Мстители» изданием The Independent был признан бог грома Тор. Его отметили за обаяние, чувство юмора и харизму. Вторую строчку занял генерал армии Ваканды и личный телохранитель короля Окойе. Тройку лидеров рейтинга самых любимых героев замыкает Человек-паук. Он выделяется своей непосредственностью, чувством юмора и преданностью собственным идеалам.Напомним, что в России выход фильма «Мстители: Финал» запланирован на 29 апреля. Картине обещают еще больший успех в прокате, чем прошлой части.