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Опубликован рейтинг героев серии фильмов «Мстители»

Британское издание The Independent в преддверии выхода фильма «Мстители: Финал» опубликовала собственный рейтинг героев этой вселенной. Они отметили как самых популярных представителей серии, так и тех, кто зрителям понравился меньше всего.
Опубликован рейтинг героев серии фильмов «Мстители»

Самым скучным оказался полковник Роудс, известный как «Воитель». Его называют скучной версией Железного человека, ведь он имеет аналогичные способности, но у него полностью отсутствует чувство юмора и интересная история жизни. Вторую строчку рейтинга наименее запомнившихся зрителю героев заняла инопланетянка Мантис, теряющаяся на фоне своих более харизматичных и «живых» коллег. Тройку самых скучных замкнул Соколиный глаз, его главные проблемы – отсутствие суперспособностей и простота вооружения. В первой пятерке также оказались доктор Стрэндж и Гамора, дочь Таноса. Их зрители недолюбливают из-за излишней сдержанности и слабых эмоций.

Самым лучшим героем серии фильмов «Мстители» изданием The Independent был признан бог грома Тор. Его отметили за обаяние, чувство юмора и харизму. Вторую строчку занял генерал армии Ваканды и личный телохранитель короля Окойе. Тройку лидеров рейтинга самых любимых героев замыкает Человек-паук. Он выделяется своей непосредственностью, чувством юмора и преданностью собственным идеалам.

Напомним, что в России выход фильма «Мстители: Финал» запланирован на 29 апреля. Картине обещают еще больший успех в прокате, чем прошлой части.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:17

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