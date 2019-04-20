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Ученые определили движение влаги в атмосфере Марса по принципу действия насоса

Ученые смоделировали перемещение водяного пара в верхних слоях атмосферы Марса и пришли к выводу о необычности с «земной» точки зрения его природы. Алгоритм этого движения напоминает работу насоса. Из-за этой особенности планета быстро теряет влагу.
Ученые определили движение влаги в атмосфере Марса по принципу действия насоса

На Марсе в последнее время часто наблюдается большое количество пара, которое фиксируется в его атмосфере. Особенно примечателен тот факт, что он обнаруживается и в тех частях оболочки, в которых в теории он существовать не должен из-за преобладания там низких температур.

До сих пор попытки смоделировать перемещение пара в мезосфере Красной планеты не были особо удачными. В природе Марса отмечались эти явления, а в проектных работах ученых их не было. В последнем эксперименте специалистов из Института Макса Планка были использованы результаты наблюдения за перемещением воды из нижних слоев атмосферы в верхние. Эта циркуляция имеет сходные черты с работой насоса. Предполагается, что этот механизм имел большое значение для формирования гидросферы Красной планеты.

Ученые попытались отобразить циркуляцию пара в атмосфере Марса, учитывая пылевые бури, солнечные приливы и другие факторы, которые, по мнению специалистов, могли бы повлиять на процесс.

Это исследование может помочь ученым дать ответ на вопрос, куда делась вода с поверхности Марса.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:04

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