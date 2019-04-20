Ученые определили движение влаги в атмосфере Марса по принципу действия насоса





На Марсе в последнее время часто наблюдается большое количество пара, которое фиксируется в его атмосфере. Особенно примечателен тот факт, что он обнаруживается и в тех частях оболочки, в которых в теории он существовать не должен из-за преобладания там низких температур.До сих пор попытки смоделировать перемещение пара в мезосфере Красной планеты не были особо удачными. В природе Марса отмечались эти явления, а в проектных работах ученых их не было. В последнем эксперименте специалистов из Института Макса Планка были использованы результаты наблюдения за перемещением воды из нижних слоев атмосферы в верхние. Эта циркуляция имеет сходные черты с работой насоса. Предполагается, что этот механизм имел большое значение для формирования гидросферы Красной планеты.Ученые попытались отобразить циркуляцию пара в атмосфере Марса, учитывая пылевые бури, солнечные приливы и другие факторы, которые, по мнению специалистов, могли бы повлиять на процесс.Это исследование может помочь ученым дать ответ на вопрос, куда делась вода с поверхности Марса.