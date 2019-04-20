Обновление улучшило работу камеры смартфона Nokia 9 PureView





Обновление призвано исправить серьезные недочеты, имеющиеся в работе Nokia 9 PureView, ведь многие пользователи неоднократно на них жаловались. Изначально данный смартфон должен был стать самым лучшим телефоном для фото- и видеосъемки, ведь он имеет пятерную основную камеру, но все сложилось иначе. Устройство прошло долгий путь разработки длиной в год, его выход переносили несколько раз, что привело к его техническому устареванию, но не позволило создателям решить все проблемы, имеющиеся с его функционированием.Очередное обновление прошивки для Nokia 9 PureView ускорило работу сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран, улучшило работу основной камеры, повысило эффективность HDR при фото- и видеосъемке, уменьшило шарпинг снимков в формате JPG, изменило принцип функционирования экспозиции снимков, а также усовершенствована цветопередача дисплея. Другие незначительные изменения коснулись работы остальных приложений, но пользователи отметили, что в данном вопросе значительного прогресса они не заметили. Компания Nokia планирует и дальше выпускать обновления для этого смартфона.