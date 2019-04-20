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Обновление улучшило работу камеры смартфона Nokia 9 PureView

Компания Nokia выпустила очередное обновление для своего смартфона Nokia 9 PureView. Новый патч улучшил работу основной камеры устройства, изменил цветопередачу экрана, а также незначительно ускорил работу остальных приложений.
Обновление улучшило работу камеры смартфона Nokia 9 PureView

Обновление призвано исправить серьезные недочеты, имеющиеся в работе Nokia 9 PureView, ведь многие пользователи неоднократно на них жаловались. Изначально данный смартфон должен был стать самым лучшим телефоном для фото- и видеосъемки, ведь он имеет пятерную основную камеру, но все сложилось иначе. Устройство прошло долгий путь разработки длиной в год, его выход переносили несколько раз, что привело к его техническому устареванию, но не позволило создателям решить все проблемы, имеющиеся с его функционированием.

Очередное обновление прошивки для Nokia 9 PureView ускорило работу сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран, улучшило работу основной камеры, повысило эффективность HDR при фото- и видеосъемке, уменьшило шарпинг снимков в формате JPG, изменило принцип функционирования экспозиции снимков, а также усовершенствована цветопередача дисплея. Другие незначительные изменения коснулись работы остальных приложений, но пользователи отметили, что в данном вопросе значительного прогресса они не заметили. Компания Nokia планирует и дальше выпускать обновления для этого смартфона.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:55

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