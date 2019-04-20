Модернизированный Chevrolet Chevelle 1970 года продадут на аукционе

Особых изменений во внешность авто решено было не вносить. Машину покрасили черной матовой краской и добавили красные полосы по центру. Зато к технической стороне вопроса подошли более основательно.Под капотом установлен мотор объемом 6,2 л от Chevrolet Corvette, а коробку передач подобрали автоматическую на 6 ступеней. Автомобиль может похвастаться мощностью 480 «лошадей».Колеса тоже подверглись модернизации: автомобиль дополнили трехсоставными коваными дисками Forgeline и резиной Michelin. Тормоза установлены шестипоршневые с дисками BAER диаметром 35 см. Еще следует обратить внимание на пневмоподвеску RideTech и светодиодную оптику.Салон преобразили с помощью ярко-красной кожи наивысшего качества и алюминиевых вставок. Для меломанов добавили 2500-ваттную акустику Pioneer на восемь каналов. Автомобиль оснащен современной спутниковой навигацией.Предварительная цена машины не называется.