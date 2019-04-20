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Модернизированный Chevrolet Chevelle 1970 года продадут на аукционе

Одним из лотов традиционного аукциона Barrett-Jackson Palm Beach,который проводится в штате Флорида, США, станет отреставрированный и несколько модернизированный Chevrolet Chevelle 1970 года. Работы по восстановлению авто производило ателье Schwartz Performance.
Модернизированный Chevrolet Chevelle 1970 года продадут на аукционе

Особых изменений во внешность авто решено было не вносить. Машину покрасили черной матовой краской и добавили красные полосы по центру. Зато к технической стороне вопроса подошли более основательно.

Под капотом установлен мотор объемом 6,2 л от Chevrolet Corvette, а коробку передач подобрали автоматическую на 6 ступеней. Автомобиль может похвастаться мощностью 480 «лошадей».

Колеса тоже подверглись модернизации: автомобиль дополнили трехсоставными коваными дисками Forgeline и резиной Michelin. Тормоза установлены шестипоршневые с дисками BAER диаметром 35 см. Еще следует обратить внимание на пневмоподвеску RideTech и светодиодную оптику.

Салон преобразили с помощью ярко-красной кожи наивысшего качества и алюминиевых вставок. Для меломанов добавили 2500-ваттную акустику Pioneer на восемь каналов. Автомобиль оснащен современной спутниковой навигацией.
Предварительная цена машины не называется.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:39

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