Ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Американские ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду PSR J0740+6620, расположенную в двойной системе с белым карликом. Ее масса в 2,17 раза превышает показатели Солнца, но при этом размер составляет не более 20 километров.
Нейтронная звезда – это один из потенциальных завершающих этапов развития и умирания звезд, рассказывают ученые. Они создаются во время схлопывания ядер таких астрономических объектов и продолжают существовать в виде пульсаров. Их главная особенность – очень высокая плотность и малый размер. Это приводит к тому, что объект с радиусом 20 километров может иметь несколько масс Солнца. При этом большая часть материи располагается в тонком верхнем слое этих объектов.
Ученые отмечают, что все нейтронные звезды имеют высокую скорость вращения, а сигналы, производимые ими, помогают в их обнаружении. Самые быстрые астрономические объекты этого типа становятся пульсарами, генерирующими мощные потоки энергии и вещества, исходящие из их полюсов.
Нейтронная звезда PSR J0740+6620, расположенная в двойной системе вместе с белым карликом, является самой массивной, известной науке. Ее масса в 2,17 раза превышает показатели Солнца, хотя размер не больше 20 километров. По словам специалистов, такие результаты находятся на границе теоретически допустимых значений, что заставит их пересмотреть некоторые взгляды на этот вопрос.
Нейтронная звезда – это один из потенциальных завершающих этапов развития и умирания звезд, рассказывают ученые. Они создаются во время схлопывания ядер таких астрономических объектов и продолжают существовать в виде пульсаров. Их главная особенность – очень высокая плотность и малый размер. Это приводит к тому, что объект с радиусом 20 километров может иметь несколько масс Солнца. При этом большая часть материи располагается в тонком верхнем слое этих объектов.
Ученые отмечают, что все нейтронные звезды имеют высокую скорость вращения, а сигналы, производимые ими, помогают в их обнаружении. Самые быстрые астрономические объекты этого типа становятся пульсарами, генерирующими мощные потоки энергии и вещества, исходящие из их полюсов.
Нейтронная звезда PSR J0740+6620, расположенная в двойной системе вместе с белым карликом, является самой массивной, известной науке. Ее масса в 2,17 раза превышает показатели Солнца, хотя размер не больше 20 километров. По словам специалистов, такие результаты находятся на границе теоретически допустимых значений, что заставит их пересмотреть некоторые взгляды на этот вопрос.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:28