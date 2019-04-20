Ученые обнаружили самую массивную нейтронную звезду





Нейтронная звезда – это один из потенциальных завершающих этапов развития и умирания звезд, рассказывают ученые. Они создаются во время схлопывания ядер таких астрономических объектов и продолжают существовать в виде пульсаров. Их главная особенность – очень высокая плотность и малый размер. Это приводит к тому, что объект с радиусом 20 километров может иметь несколько масс Солнца. При этом большая часть материи располагается в тонком верхнем слое этих объектов.Ученые отмечают, что все нейтронные звезды имеют высокую скорость вращения, а сигналы, производимые ими, помогают в их обнаружении. Самые быстрые астрономические объекты этого типа становятся пульсарами, генерирующими мощные потоки энергии и вещества, исходящие из их полюсов.Нейтронная звезда PSR J0740+6620, расположенная в двойной системе вместе с белым карликом, является самой массивной, известной науке. Ее масса в 2,17 раза превышает показатели Солнца, хотя размер не больше 20 километров. По словам специалистов, такие результаты находятся на границе теоретически допустимых значений, что заставит их пересмотреть некоторые взгляды на этот вопрос.