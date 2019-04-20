Британские ученые: Богатая аминокислотами пища лучше насыщает организм





Для эксперимента ученые выделили продукты, в составе которых содержится больше всего аминокислот. Это такие продукты, как абрикосы, сливы, чечевица, курица, говядина, авокадо, миндаль и скумбрия.Исследование влияния аминокислот на мозг показало, что данные вещества оказывают стимулирующее воздействие на группу клеток, которые называют таницитами. Этот участок отвечает за контроль массы тела с помощью обеспечения ощущения сытости, что, соответственно, приводит к нежеланию употреблять пищу дальше.Соавтор исследования Николас Дейл считает, что, измерив уровень аминокислот в крови у человека после еды, можно определить уровень его насыщения.По словам ученых, эта информация может быть полезна людям, страдающим ожирением. Введение в рацион большего количества продуктов, богатых аминокислотами, поможет следить за объемом питания и исключить переедания.