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Британские ученые: Богатая аминокислотами пища лучше насыщает организм

Британские ученые провели исследования и выяснили, что продукты с более высокой концентрацией аминокислот быстрее насыщают организм человека. Эта информация может стать полезной для людей, склонных к перееданию.
Британские ученые: Богатая аминокислотами пища лучше насыщает организм

Для эксперимента ученые выделили продукты, в составе которых содержится больше всего аминокислот. Это такие продукты, как абрикосы, сливы, чечевица, курица, говядина, авокадо, миндаль и скумбрия.

Исследование влияния аминокислот на мозг показало, что данные вещества оказывают стимулирующее воздействие на группу клеток, которые называют таницитами. Этот участок отвечает за контроль массы тела с помощью обеспечения ощущения сытости, что, соответственно, приводит к нежеланию употреблять пищу дальше.

Соавтор исследования Николас Дейл считает, что, измерив уровень аминокислот в крови у человека после еды, можно определить уровень его насыщения.

По словам ученых, эта информация может быть полезна людям, страдающим ожирением. Введение в рацион большего количества продуктов, богатых аминокислотами, поможет следить за объемом питания и исключить переедания.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:16

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