В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Уоррен и ее муж Эд прославились благодаря расследованиям инцидентов, где имели место паранормальные явления, как считала супружеская пара. «Бабушка Лоррейн Уоррен с миром и спокойствием покинула нас, чтобы присоединиться к своему возлюбленному Эду», - написал в соцсети Facebook ее близкий родственник.
После ситуации с делом Уорренов «Ужас Амитивилля» режиссеры сняли фильмы. Тогда мужчина убил своих близких, следуя голосам в голове, а потом в их доме появились якобы призраки. Имеются описанные эпизоды американских исследователей с паранормальными явлениями, на основе которых был снят фильм ужасов «Заклятие». Муж Уоррен скончался еще 13 лет назад, передает издание ПолитЭксперт.
Уоррен и ее муж Эд прославились благодаря расследованиям инцидентов, где имели место паранормальные явления, как считала супружеская пара. «Бабушка Лоррейн Уоррен с миром и спокойствием покинула нас, чтобы присоединиться к своему возлюбленному Эду», - написал в соцсети Facebook ее близкий родственник.
После ситуации с делом Уорренов «Ужас Амитивилля» режиссеры сняли фильмы. Тогда мужчина убил своих близких, следуя голосам в голове, а потом в их доме появились якобы призраки. Имеются описанные эпизоды американских исследователей с паранормальными явлениями, на основе которых был снят фильм ужасов «Заклятие». Муж Уоррен скончался еще 13 лет назад, передает издание ПолитЭксперт.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:10