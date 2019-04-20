В США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
В США рыбак поймал огромную рыбу-меч весом 340 килограмм и поставил рекорд штата Флорида. Вытаскивать улов из воды пришлось восьми мужчинам, а на всю процедуру они потратили более 8 часов.
Около побережья Исламорады, штат Флорида, рыбак Ник Станчик вышел в море, чтобы словить несколько рыб, рассказывает издание «Слово и Дело». Практически сразу он наткнулся на крупный улов – огромную рыбу-меч. Несмотря на внушительные размеры обитателя моря, рыбак смог поймать его всего за 10 минут, но главное испытание началось потом – попытка вытащить улов на борт судна. На это Ник Станчик и его знакомые потратили более 8 часов, так как рыба-меч весила целых 340 килограмм и была огромной. Для этого дела понадобилась сила и командная работа восьми взрослых мужчин, но даже им такая задача не показалась легкой.
Несмотря на это, пойманная рыба-меч стоила потраченных на нее усилий. Оказалось, рыбак Ник Станчик установил рекорд штата Флорида, побив прошлый результат чуть более чем на 60 килограмм, об этом сообщила Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных. Теперь он войдет в историю штата до тех пор, пока его результат не будет превзойден.
Сам рыбак дал небольшое интервью местному телеканалу, рассказавшему о его улове. Мужчина поделился своими впечатлениями от такой рыбалки и отметил, что забудет ее не скоро. Он поблагодарил всех тех, кто помогал ему в этом нелегком деле.
Около побережья Исламорады, штат Флорида, рыбак Ник Станчик вышел в море, чтобы словить несколько рыб, рассказывает издание «Слово и Дело». Практически сразу он наткнулся на крупный улов – огромную рыбу-меч. Несмотря на внушительные размеры обитателя моря, рыбак смог поймать его всего за 10 минут, но главное испытание началось потом – попытка вытащить улов на борт судна. На это Ник Станчик и его знакомые потратили более 8 часов, так как рыба-меч весила целых 340 килограмм и была огромной. Для этого дела понадобилась сила и командная работа восьми взрослых мужчин, но даже им такая задача не показалась легкой.
Несмотря на это, пойманная рыба-меч стоила потраченных на нее усилий. Оказалось, рыбак Ник Станчик установил рекорд штата Флорида, побив прошлый результат чуть более чем на 60 килограмм, об этом сообщила Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных. Теперь он войдет в историю штата до тех пор, пока его результат не будет превзойден.
Сам рыбак дал небольшое интервью местному телеканалу, рассказавшему о его улове. Мужчина поделился своими впечатлениями от такой рыбалки и отметил, что забудет ее не скоро. Он поблагодарил всех тех, кто помогал ему в этом нелегком деле.
В мире
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:38