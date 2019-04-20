Названы автомобили с лучшим интерьером в 2019 году





Вышеупомянутая организация в течение 80 лет работает в автомобильной сфере, публикует аналитические работы по транспортным средствам и составляет рейтинги лучших машин. Каждый год сотрудники компании выбирают лучшие автомобильные моторы и лучшие интерьеры.В текущем году жюри выбрали лучшие интерьеры из более 30 моделей, которые реализуются на рынке Северной Америки. Они оценили комфорт, дизайн, качество отделки, эргономику и функциональность. В списке лучших оказались как внедорожники. по традиции пользующиеся популярностью у местных жителей, так и седаны и купе, неизменно выглядящие очень привлекательно. Лучшими интерьерами обладают такие модели, как Bentley Continental GT, BMW M850i, Genesis G70, Hyundai SantaFe, Jeep Gladiator. К слову, Mercedes-Benz не попал даже в первую пятерку списка.