Названы автомобили с лучшим интерьером в 2019 году
Представители Ward's Auto составили топ-10 лучших автомобильных интерьеров 2019 года. В перечне имеются как элитные бренды, так и более бюджетные модели.
Вышеупомянутая организация в течение 80 лет работает в автомобильной сфере, публикует аналитические работы по транспортным средствам и составляет рейтинги лучших машин. Каждый год сотрудники компании выбирают лучшие автомобильные моторы и лучшие интерьеры.
В текущем году жюри выбрали лучшие интерьеры из более 30 моделей, которые реализуются на рынке Северной Америки. Они оценили комфорт, дизайн, качество отделки, эргономику и функциональность. В списке лучших оказались как внедорожники. по традиции пользующиеся популярностью у местных жителей, так и седаны и купе, неизменно выглядящие очень привлекательно. Лучшими интерьерами обладают такие модели, как Bentley Continental GT, BMW M850i, Genesis G70, Hyundai SantaFe, Jeep Gladiator. К слову, Mercedes-Benz не попал даже в первую пятерку списка.
Вышеупомянутая организация в течение 80 лет работает в автомобильной сфере, публикует аналитические работы по транспортным средствам и составляет рейтинги лучших машин. Каждый год сотрудники компании выбирают лучшие автомобильные моторы и лучшие интерьеры.
В текущем году жюри выбрали лучшие интерьеры из более 30 моделей, которые реализуются на рынке Северной Америки. Они оценили комфорт, дизайн, качество отделки, эргономику и функциональность. В списке лучших оказались как внедорожники. по традиции пользующиеся популярностью у местных жителей, так и седаны и купе, неизменно выглядящие очень привлекательно. Лучшими интерьерами обладают такие модели, как Bentley Continental GT, BMW M850i, Genesis G70, Hyundai SantaFe, Jeep Gladiator. К слову, Mercedes-Benz не попал даже в первую пятерку списка.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:24