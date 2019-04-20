Ученые рассказали о влиянии экологии на развитие психоза и паранойи





Ученые из Королевского колледжа Лондона провели исследование, призванное установить влияние экологии на психическое здоровье подростков. Для этого они изучили данные более 2 тысяч человек и пришли к выводу, что загрязненная окружающая среда приводит к развитию не только физических, но и ментальных проблем со здоровьем.Подростки, родившиеся и растущие в современных английских городах, более подвержены психическим заболеваниям, чем те, кто проводит свое детство в сельской местности, констатируют ученые. Специалисты связывают такую ситуацию с сильным загрязнением экологии из-за работы производств, а также выхлопов автомобилей, от которых страдают практически все современные мегаполисы. Еще один фактор, сказывающийся на психическом здоровье подростков – это общий уровень шума, исходящий от транспортных средств. Он приводит к развитию проблем со сном и повышению стресса.Английские ученые отмечают, что в зрелом возрасте это приводит к развитию психоза и паранойи. В будущем специалисты хотят провести более подробное исследование и изучить конкретные взаимосвязи между экологией и психическим здоровьем.