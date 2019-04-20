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Подарок королевы намекает на пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Стал известен подарок, подготовленный королевой Елизаветой II, для первенца Меган Маркл и принца Гарри. Она хочет презентовать ребенку своего внука бриллиантовую брошь, полученную от президента Ботсваны в 2007 году, что может намекать на пол новорожденного.
Подарок королевы намекает на пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Об этом стало известно британским СМИ, уверенным, что такая информация практически однозначно раскрывает главный вопрос последних месяцев: «Кто родится у Меган Маркл и принца Гарри: девочка или мальчик?». Они сообщают, что королева Елизавета II уже выбрала подарок для наследника своего внука и преподнесет ему бриллиантовую брошь из золота, полученную от президента Ботсваны еще в 2007 году.

Эта страна имеет огромное значение для пары Меган Маркл и принца Гарри – именно по ней будущие супруги путешествовали в самом начале своих отношений. Именно ботсванские бриллианты использовались для создания помолвочного кольца герцогини Сассекской.

Такой подарок ребенку Меган Маркд и принца Гарри выбран неслучайно и недвусмысленно указывает на его пол. Сами супруги тщательно скрывают эту информацию, но Елизавета II практически прямо намекнула тем, кто интересуется этим вопросом. Королева никогда не дарила никаких подарков мальчикам, следовательно, она уверена, что в ближайшие недели на свет появится именно девочка.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:57

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