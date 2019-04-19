Дебаты Порошенко-Зеленский: "Действующий" в завершении мероприятия дважды спел Гимн Украины





Дебаты, проходившие на главной спортивной арене Украины 19 апреля с 19 до 20 часов, прошли, как и следовало ожидать, в жарких и непримиримых спорах кандидатов о прошлом, настоящем и будущем молодого украинского государства. После длительной и профессионально спланированной предвыборной кампании, которую провели кандидаты Петр Порошенко и Владимир Зеленский, вряд ли что-либо могло удивить зрителя на самих дебатах, однако определенный "сюрприз" все же случился.Дело в том, что, завершая свое выступление, Петр Порошенко призвал зрителей, посетивших мероприятие, спеть вместе с ним гимн Украины, чем он, непосредственно и занялся, со стоящей на трибуне "группой поддержки". Произошло это "спонтанно" и, по всей видимости, в разрез сценарию дебатов. Однако очевидно совместное исполнение главной песни страны все же было запланировано изначально, поэтому, не успел Петр Порошенко и подпевавшие ему люди закончить свое исполнение, как на сцене появился профессиональный исполнитель. Он то и начал пение гимна снова, и уже это исполнение было подхвачено обоими кандидатами, их командами и присутствующими зрителями. Таким образом, всего за часовые дебаты, Петр Порошенко трижды исполнил гимн страны, руководителем которой он на данный момент является.