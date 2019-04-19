Как фильм «Тобол» вдохновил туристов





Представители компании предполагают, что такой рост туристической активности вызван полнометражной кинолентой «Тобол», которая не так давно вышла в прокат. И это неудивительно, поскольку популяризация Тюмени и Тобольска в качестве туристических центров Сибири являлась одной из главных целей, поставленных перед создателями фильма.Олег Урушев, продюсер киноленты «Тобол»: «Мы надеемся, внимание к истории края, петровской эпохе в целом будет расти, и город станет узнаваемой столицей сибирского туризма».Трафика, использованного приезжающими в Тобольск абонентами МегаФона, хватило бы на то, чтобы одному человеку в режиме нон-стоп можно было бы смотреть кино на протяжении 48 лет. А совокупность минут, которые проговорили посетители Тобольска, использовавшие сотовую сеть МегаФон составила 25 лет непрерывного разговора.Андрей Жарков, технический руководитель МегаФона, в Тюменской области, сообщил, что в 2018 году технические специалисты компании модернизировали и установили 15 объектов мобильной связи. Это дало гарантированное покрытие еще на 300 км трассы Тюмень-Тобольск. Это единственная дорога федерального значения, которая связывает между собой Тюменскую область с ХМАО-Югрой. И хотя добираться в этом направлении удобнее самолетом, наземный транспорт тоже пользуется популярностью — это и ежедневный рейсовый автобус, и регулярный электропоезд. Теперь абоненты МегаФона, путешествуя в данном направлении, всегда будут на связи.