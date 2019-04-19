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Курбан Омаров негативно высказался об интервью Сергея Светлакова для Ксении Собчак

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров негативно высказался об интервью Сергея Светлакова для Ксении Собчак. Бизнесмен уверен, что юморист покинул канал ТНТ из-за того, что там передачи с его участием просто теряли рейтинги.

Курбан Омаров негативно высказался об интервью Сергея Светлакова для Ксении Собчак


На днях Сергей Светлаков стал новым героем на YouTube-канале Ксении Собчак, где и вышло новое интервью с его участием. В ходе беседы экс-ведущая «Дома-2» задала артисту вопрос, касающийся его перехода с канала ТНТ на СТС. С его слов, решение об уходе было не из лёгких, но так нужно было, ведь там он не видел совершенно никаких перспектив для развития.

Курбан Омаров негативно высказался об интервью Сергея Светлакова для Ксении Собчак


Курбан Омаров же решил отреагировать на слова Сергея Светлакова в более грубой форме, написав, что его шутки уже давно заезжены и никому не интересны, а любая попытка пошутить про «Дом-2» с вечной однотипной мимикой вызывает только жалость. Теперь пользователи Сети гадают, станет ли Сергей Светлаков отвечать на подобную грубость или же решит не рекламировать лишний раз Курбана Омарова в своём микроблоге.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:58

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