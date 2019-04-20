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В ФСБ хотят внедрить российский шифр в iPhone, Samsung и Apple Watch

В ФСБ заявили о том, что устройcтва, использующие технологию eSim, должны использовать российские алгоритмы шифрования. Такой шаг повысит безопасность мобильных сетей России.
В ФСБ хотят внедрить российский шифр в iPhone, Samsung и Apple Watch

Технология виртуальной sim-карты используется в устройствах компаний Apple Samsung путём внедрения специальных чипов ещё на этапе производства гаджетов. eSim применяют для подключения к сети без присутствия реальной симки.

С 1 декабря этого года начнут действовать приказы Минкомсвязи, согласно которым технология заработает на основе алгоритмов шифрования, разработанных в России. В ФСБ объяснили, что это было сделано с целью обезопасить российские мобильные сети, т.к. сейчас иностранные компании владеют ключами к шифрам, что позволяет им контролировать связь.

Стоит отметить, что и ФСБ, и мобильные операторы были против внедрения eSim в РФ, т.к. с этим есть определённые сложности. В случае запуска технологии в России производителям придётся отправлять чипы на прошивку россиянам, а потом уже устанавливать их в гаджеты.



 
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Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 07:00

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