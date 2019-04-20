Спустя 170 лет ученые выяснили, как действует общий наркоз





В 1846 году первый пациент уснул под наркозом. С тех пор так и не удавалось разобраться, как работает общая анестезия. Ранее предполагалось, что мозг под действием сильнодействующих препаратов прекращает свою активность. Человек теряет способность двигаться или чувствовать боль. Были и теории относительно сна, однако за последние десять лет наука выяснила, что они неправильные.Работники Университета Дьюка проверили нынешний взгляд на общий наркоз. Эксперимент проводился на мышах. После введения разных анестетиков животным специалисты отследили нейроны с помощью молекулярных маркеров.Затем была применена сложная технология. Благодаря ей включались и отключались определённые группы клеток. Выяснилось, что активируя конкретные гормоны, можно поддерживать состояние общей анестезии.