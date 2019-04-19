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Руководство «Дома-2» повышает себе рейтинги за счёт маленькой Василисы Рапунцель

Руководство «Дома-2» повышает себе рейтинги за счёт маленькой Василисы Рапунцель, которая просто вынуждена расти в ужасных для ребёнка условиях. К такому выводу пришли зрители телестройки, не понимающие, почему Дмитрий Дмитренко и его супруга не покинут телестройку ради благополучия своего же ребёнка.

Руководство «Дома-2» повышает себе рейтинги за счёт маленькой Василисы Рапунцель


Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко ежедневно стараются показать себя в лучшем свете, балуя и радуя свою дочь. Несмотря на это, зрители уверены — руководство «Дома-2» повышает себе рейтинги за счёт маленькой Василисы, а потому постарается задержать супругов на реалити-шоу как можно дольше.

Руководство «Дома-2» повышает себе рейтинги за счёт маленькой Василисы Рапунцель


Публика же считает, что годовалая Василиса не должна жить как в клетке, где у неё даже нет возможности видеть и общаться с другими детьми. По мнению фанатов пары, им стоит как можно скорее покинуть проект «Дом-2», обеспечив тем самым своему ребёнку здоровое детство.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:54

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