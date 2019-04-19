Руководство «Дома-2» повышает себе рейтинги за счёт маленькой Василисы Рапунцель





Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко ежедневно стараются показать себя в лучшем свете, балуя и радуя свою дочь. Несмотря на это, зрители уверены — руководство «Дома-2» повышает себе рейтинги за счёт маленькой Василисы, а потому постарается задержать супругов на реалити-шоу как можно дольше.Публика же считает, что годовалая Василиса не должна жить как в клетке, где у неё даже нет возможности видеть и общаться с другими детьми. По мнению фанатов пары, им стоит как можно скорее покинуть проект «Дом-2», обеспечив тем самым своему ребёнку здоровое детство.