Смартфон Huawei P30 Pro успешно прошел тест на прочность
Блогер JerryRigEverything решил испытать один из наиболее обсуждаемых смартфонов начала 2019 года Huawei P30 Pro и представил процесс на видео. Флагман успешно прошел тестирование, показавшее, что он крепче, чем его предшественник.
Исследователь подверг устройство стандартному набору испытаний, включающему тест на устойчивость к нагреву и царапинам. Блогер пытался сломать или погнуть аппарат руками, но тот достойно выдержал это «издевательство», в отличие от предшественника Huawei P20 Pro, у которого от приложения силы треснуло стекло.
Новый флагман не прошел испытание нагревом, из-за AMOLED-экрана, но многие пользователи считают данный тест несущественным. В некоторых случаях дисплеи подобного типа быстро восстанавливаются после воздействия высоких температур. После нанесения царапин на стекле Huawei P30 Pro остались небольшие повреждения, но это не повлияло на работу подэкранного сканера дактилоскопии.
Исследователь подверг устройство стандартному набору испытаний, включающему тест на устойчивость к нагреву и царапинам. Блогер пытался сломать или погнуть аппарат руками, но тот достойно выдержал это «издевательство», в отличие от предшественника Huawei P20 Pro, у которого от приложения силы треснуло стекло.
Новый флагман не прошел испытание нагревом, из-за AMOLED-экрана, но многие пользователи считают данный тест несущественным. В некоторых случаях дисплеи подобного типа быстро восстанавливаются после воздействия высоких температур. После нанесения царапин на стекле Huawei P30 Pro остались небольшие повреждения, но это не повлияло на работу подэкранного сканера дактилоскопии.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:11