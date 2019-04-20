Смартфон Huawei P30 Pro успешно прошел тест на прочность





Исследователь подверг устройство стандартному набору испытаний, включающему тест на устойчивость к нагреву и царапинам. Блогер пытался сломать или погнуть аппарат руками, но тот достойно выдержал это «издевательство», в отличие от предшественника Huawei P20 Pro, у которого от приложения силы треснуло стекло.Новый флагман не прошел испытание нагревом, из-за AMOLED-экрана, но многие пользователи считают данный тест несущественным. В некоторых случаях дисплеи подобного типа быстро восстанавливаются после воздействия высоких температур. После нанесения царапин на стекле Huawei P30 Pro остались небольшие повреждения, но это не повлияло на работу подэкранного сканера дактилоскопии.