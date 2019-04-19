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Ольга Бузова приехала на лобное место, чтобы успокоить Саймона Марданшина

Ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ольга Бузова приехала на лобное место ради того, чтобы успокоить разбушевавшегося Саймона Марданшина. Молодой человек до сих пор не может успокоиться из-за споров с Анастасией Якуб по поводу готовки еды.

Ольга Бузова приехала на лобное место, чтобы успокоить Саймона Марданшина


Несколько дней подряд Саймон Марданшин и Анастасия Якуб не могут прийти к общему решению в вопросах приготовления пищи. Ольга Бузова приехала на лобное место, чтобы успокоить участника, разочаровавшегося в любимой. Молодой человек, готовящийся к соревнованиям, требует, чтобы та сама готовила позволенную ему еду и даже предложил, чтобы она также и питалась по его рациону. Участницу такое не устроило. Кроме того, она не готова целый день стоять на кухне и готовить каждому разные блюда.

Ольга Бузова приехала на лобное место, чтобы успокоить Саймона Марданшина


Из-за этих споров у Саймона Марданшина всё чаще стали сдавать нервы, а Ольга Бузова, приехавшая ради него на лобное место, всячески старалась его успокоить и поддержать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:45

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