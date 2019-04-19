Ольга Бузова приехала на лобное место, чтобы успокоить Саймона Марданшина





Несколько дней подряд Саймон Марданшин и Анастасия Якуб не могут прийти к общему решению в вопросах приготовления пищи. Ольга Бузова приехала на лобное место, чтобы успокоить участника, разочаровавшегося в любимой. Молодой человек, готовящийся к соревнованиям, требует, чтобы та сама готовила позволенную ему еду и даже предложил, чтобы она также и питалась по его рациону. Участницу такое не устроило. Кроме того, она не готова целый день стоять на кухне и готовить каждому разные блюда.Из-за этих споров у Саймона Марданшина всё чаще стали сдавать нервы, а Ольга Бузова, приехавшая ради него на лобное место, всячески старалась его успокоить и поддержать.