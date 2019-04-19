Лера Фрост нашла себе мужчину ещё моложе Захара Саленко





Лера Фрост после расставания с Захаром Саленко чётко дала понять публике, что два раза на одни и те же грабли не наступит, а потому для следующих отношений выберет мужчину старше и опытнее себя. Именно молодость и неопределённость, с её слов, и стали причиной разрыва с экс-возлюбленным. Теперь же фолловеры не могут понять, как относиться к новому роману Леры Фрост, которая нашла парня ещё моложе Захара Саленко.Оказалось, что девушка закрутила роман с 20-летним Леонидом Вакульчуком. Рэп-исполнитель из Беларуси выступает под псевдонимом Панда и с радостью позирует на общих с Лерой Фрост снимках.