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Лера Фрост нашла себе мужчину ещё моложе Захара Саленко

Бывшая участница популярного телепроекта «Дом-2» Лера Фрост нашла себе мужчину ещё моложе Захара Саленко. На днях девушка призналась, что у неё роман с 20-летним рэпером из Беларуси по имени Леонид Вакульчук.

Лера Фрост нашла себе мужчину ещё моложе Захара Саленко


Лера Фрост после расставания с Захаром Саленко чётко дала понять публике, что два раза на одни и те же грабли не наступит, а потому для следующих отношений выберет мужчину старше и опытнее себя. Именно молодость и неопределённость, с её слов, и стали причиной разрыва с экс-возлюбленным. Теперь же фолловеры не могут понять, как относиться к новому роману Леры Фрост, которая нашла парня ещё моложе Захара Саленко.

Лера Фрост нашла себе мужчину ещё моложе Захара Саленко


Оказалось, что девушка закрутила роман с 20-летним Леонидом Вакульчуком. Рэп-исполнитель из Беларуси выступает под псевдонимом Панда и с радостью позирует на общих с Лерой Фрост снимках.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:37

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