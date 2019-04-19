Валерия пригласила на празднование 51-летия 150 друзей
Валерия отметила свой 51-й день рождения 17 апреля грандиозным праздником в роскошном ресторане. Знаменитость пригласила на торжество порядка 150 самых близких для нее людей.
Коллеги, друзья и родственники с раннего утра слали артистке букеты и трогательные поздравления, а вечером всех ждал грандиозный праздник в шикарном ресторане, расположенном в центре Москвы. Валерия встречала гостей в нежно розовом платье в пол. Знаменитость подготовила для близких не только банкет, но и небольшой концерт. Присутствующих развлекал диджей, для них пели коллеги артистки по шоу-бизнесу, танцевали известные коллективы. Игорь Крутой, поздравив Валерию с 51-летием, сыграл для всех на синтезаторе.
Главной звездой вечера стала сама именинница. Певица исполнила несколько своих хитов, и ряд каверов. В конце вечера вынесли большой торт, украшенный бабочками и цветами, который именинница разрезала под звучание голоса Николая Баскова.
День рождения артистки совпал с выходом ее авторского трека под названием «Мы не похожи». Звезда посвятила композицию супругу, чем растрогала его до слез. Как отметил Иосиф Пригожин, часто мужчины посвящают песни своим возлюбленным, а такой подарок от женщины большая редкость.
Коллеги, друзья и родственники с раннего утра слали артистке букеты и трогательные поздравления, а вечером всех ждал грандиозный праздник в шикарном ресторане, расположенном в центре Москвы. Валерия встречала гостей в нежно розовом платье в пол. Знаменитость подготовила для близких не только банкет, но и небольшой концерт. Присутствующих развлекал диджей, для них пели коллеги артистки по шоу-бизнесу, танцевали известные коллективы. Игорь Крутой, поздравив Валерию с 51-летием, сыграл для всех на синтезаторе.
Главной звездой вечера стала сама именинница. Певица исполнила несколько своих хитов, и ряд каверов. В конце вечера вынесли большой торт, украшенный бабочками и цветами, который именинница разрезала под звучание голоса Николая Баскова.
День рождения артистки совпал с выходом ее авторского трека под названием «Мы не похожи». Звезда посвятила композицию супругу, чем растрогала его до слез. Как отметил Иосиф Пригожин, часто мужчины посвящают песни своим возлюбленным, а такой подарок от женщины большая редкость.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:28