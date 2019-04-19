Олег Майами выдумал день рождения, чтобы привлечь внимание Ольги Бузовой
Певец Олег Майами выдумал собственный день рождения, чтобы привлечь к себе внимание вечно занятой Ольги Бузовой. Исполнитель опубликовал в Stories ролик, на котором толпа поклонников с разноцветными шариками и нарисованными плакатами кричит ему поздравления.
Олег Майами, как давно предполагают фанаты, серьёзно влюблён в Ольгу Бузову, которая вряд ли серьёзно относится к его чувствам. Несмотря на это, молодой исполнитель старается всячески привлечь внимание ведущей «Дома-2», и даже выдумал свой собственный день рождения, который на самом деле он отмечает 21 ноября.
К слову, даже такой ход не принёс Олегу Майами положительных результатов, ведь именно в этот день Ольга Бузова практически целые сутки была занята работой, выступлениями и общением с фанатами.
Олег Майами, как давно предполагают фанаты, серьёзно влюблён в Ольгу Бузову, которая вряд ли серьёзно относится к его чувствам. Несмотря на это, молодой исполнитель старается всячески привлечь внимание ведущей «Дома-2», и даже выдумал свой собственный день рождения, который на самом деле он отмечает 21 ноября.
К слову, даже такой ход не принёс Олегу Майами положительных результатов, ведь именно в этот день Ольга Бузова практически целые сутки была занята работой, выступлениями и общением с фанатами.