Олег Майами выдумал день рождения, чтобы привлечь внимание Ольги Бузовой





Олег Майами, как давно предполагают фанаты, серьёзно влюблён в Ольгу Бузову, которая вряд ли серьёзно относится к его чувствам. Несмотря на это, молодой исполнитель старается всячески привлечь внимание ведущей «Дома-2», и даже выдумал свой собственный день рождения, который на самом деле он отмечает 21 ноября.К слову, даже такой ход не принёс Олегу Майами положительных результатов, ведь именно в этот день Ольга Бузова практически целые сутки была занята работой, выступлениями и общением с фанатами.