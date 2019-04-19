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Ольга Бузова использует Олега Майами, чтобы вернуть себе Дмитрия Тарасова

В Сети появились слухи о том, что Ольга Бузова с помощью Олега Майами пытается вернуть себе Дмитрия Тарасова. Такие выводы сделали поклонники, следящие за жизнью ведущей ещё со времён счастливого брака с футболистом.

Ольга Бузова использует Олега Майами, чтобы вернуть себе Дмитрия Тарасова


В Сети уже несколько раз вспыхивали ярые споры фолловеров о том, встречается ли Ольга Бузова с экс-участником «Дома-2» Олегом Майами, но теперь появились мнения, что ведущая его просто использует ради возвращения себе Дмитрия Тарасова. По мнению наблюдательных фанатов, заводя интрижку с молодым исполнителем звезда пытается спровоцировать экс-супруга на ревность, надеясь, что тот уйдёт от Анастасии Костенко.

Ольга Бузова использует Олега Майами, чтобы вернуть себе Дмитрия Тарасова


Несмотря на наличие таких версий, пользователи Сети предполагают, что возвращаться к Бузовой после того, как модель родила ему дочь, Дмитрий Тарасов не станет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:57

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