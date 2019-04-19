Ольга Бузова использует Олега Майами, чтобы вернуть себе Дмитрия Тарасова
В Сети появились слухи о том, что Ольга Бузова с помощью Олега Майами пытается вернуть себе Дмитрия Тарасова. Такие выводы сделали поклонники, следящие за жизнью ведущей ещё со времён счастливого брака с футболистом.
В Сети уже несколько раз вспыхивали ярые споры фолловеров о том, встречается ли Ольга Бузова с экс-участником «Дома-2» Олегом Майами, но теперь появились мнения, что ведущая его просто использует ради возвращения себе Дмитрия Тарасова. По мнению наблюдательных фанатов, заводя интрижку с молодым исполнителем звезда пытается спровоцировать экс-супруга на ревность, надеясь, что тот уйдёт от Анастасии Костенко.
Несмотря на наличие таких версий, пользователи Сети предполагают, что возвращаться к Бузовой после того, как модель родила ему дочь, Дмитрий Тарасов не станет.
В Сети уже несколько раз вспыхивали ярые споры фолловеров о том, встречается ли Ольга Бузова с экс-участником «Дома-2» Олегом Майами, но теперь появились мнения, что ведущая его просто использует ради возвращения себе Дмитрия Тарасова. По мнению наблюдательных фанатов, заводя интрижку с молодым исполнителем звезда пытается спровоцировать экс-супруга на ревность, надеясь, что тот уйдёт от Анастасии Костенко.
Несмотря на наличие таких версий, пользователи Сети предполагают, что возвращаться к Бузовой после того, как модель родила ему дочь, Дмитрий Тарасов не станет.