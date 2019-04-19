Ольга Бузова призналась, что на гастролях по утрам её будит Арам Арчер





Ольга Бузова в своём Instagram в очередной раз опубликовала интригующий ролик в разделе Stories. На видео певица показала, что на гастролях по утрам её будит именно Арам Арчер, который всегда имеет при себе отдельный ключ от гостиничного номера звезды. Впрочем, увидев опубликованные кадры, поклонники певицы поняли, что продюсер просто приходит с самого утра проверить, не проспала ли та.Хейтеры заметили, что Ольга Бузова постоянно пытается спровоцировать в Сети новые слухи по поводу отношений с окружающими её мужчинами, но в случае с женатым Арамом Арчером, считают они, такой номер не пройдёт.