Ольга Бузова призналась, что на гастролях по утрам её будит Арам Арчер
Ведущая «Дома-2» и певица Ольга Бузова призналась, что на гастролях по утрам её будит концертный директор Арам Арчер. Оказалось, что у него даже есть отдельный ключ от её гостиничного номера, чтобы тот мог вовремя поднимать артистку.
Ольга Бузова в своём Instagram в очередной раз опубликовала интригующий ролик в разделе Stories. На видео певица показала, что на гастролях по утрам её будит именно Арам Арчер, который всегда имеет при себе отдельный ключ от гостиничного номера звезды. Впрочем, увидев опубликованные кадры, поклонники певицы поняли, что продюсер просто приходит с самого утра проверить, не проспала ли та.
Хейтеры заметили, что Ольга Бузова постоянно пытается спровоцировать в Сети новые слухи по поводу отношений с окружающими её мужчинами, но в случае с женатым Арамом Арчером, считают они, такой номер не пройдёт.
Ольга Бузова в своём Instagram в очередной раз опубликовала интригующий ролик в разделе Stories. На видео певица показала, что на гастролях по утрам её будит именно Арам Арчер, который всегда имеет при себе отдельный ключ от гостиничного номера звезды. Впрочем, увидев опубликованные кадры, поклонники певицы поняли, что продюсер просто приходит с самого утра проверить, не проспала ли та.
Хейтеры заметили, что Ольга Бузова постоянно пытается спровоцировать в Сети новые слухи по поводу отношений с окружающими её мужчинами, но в случае с женатым Арамом Арчером, считают они, такой номер не пройдёт.