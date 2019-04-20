«Роскосмос» создаст спутник для очистки орбиты от космического мусора





Разработкой инновационного устройства занимается головной центр «Роскосмоса» ЦНИИмаш в сотрудничестве с НИИ ПМЭ и при содействии предприятия ведомства «Информационные спутниковые системы». Об этом рассказала представитель научного института Анастасия Дублева, выступая на конференции, посвященной вопросам борьбы с космическим мусором.Сейчас специалисты трудятся над созданием системы, основанной на инжекции ионного пучка, а также разрабатывают прототип будущего устройства, обдумывая особенности его конструкции. Спутник построят на платформе ИСС «Экспресс-1000НМ».По задумке инженеров, аппарат будет приближаться к мусору на расстоянии 40-50 м, воздействовать на него посредством ионного пучка и выводить его из геостационарной орбиты. В «Роскосмосе» надеются, что прибор сможет очистить эту круговую область высотой 35 786 км, где работают спутники различного направления.