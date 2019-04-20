«Роскосмос» создаст спутник для очистки орбиты от космического мусора
«Роскосмос» разрабатывает концепт спутника, предназначенного для бесконтактной очистки геостационарной орбиты от космического мусора. Аппарат будут использовать для удаления загрязнений пучков ионов.
Разработкой инновационного устройства занимается головной центр «Роскосмоса» ЦНИИмаш в сотрудничестве с НИИ ПМЭ и при содействии предприятия ведомства «Информационные спутниковые системы». Об этом рассказала представитель научного института Анастасия Дублева, выступая на конференции, посвященной вопросам борьбы с космическим мусором.
Сейчас специалисты трудятся над созданием системы, основанной на инжекции ионного пучка, а также разрабатывают прототип будущего устройства, обдумывая особенности его конструкции. Спутник построят на платформе ИСС «Экспресс-1000НМ».
По задумке инженеров, аппарат будет приближаться к мусору на расстоянии 40-50 м, воздействовать на него посредством ионного пучка и выводить его из геостационарной орбиты. В «Роскосмосе» надеются, что прибор сможет очистить эту круговую область высотой 35 786 км, где работают спутники различного направления.
Разработкой инновационного устройства занимается головной центр «Роскосмоса» ЦНИИмаш в сотрудничестве с НИИ ПМЭ и при содействии предприятия ведомства «Информационные спутниковые системы». Об этом рассказала представитель научного института Анастасия Дублева, выступая на конференции, посвященной вопросам борьбы с космическим мусором.
Сейчас специалисты трудятся над созданием системы, основанной на инжекции ионного пучка, а также разрабатывают прототип будущего устройства, обдумывая особенности его конструкции. Спутник построят на платформе ИСС «Экспресс-1000НМ».
По задумке инженеров, аппарат будет приближаться к мусору на расстоянии 40-50 м, воздействовать на него посредством ионного пучка и выводить его из геостационарной орбиты. В «Роскосмосе» надеются, что прибор сможет очистить эту круговую область высотой 35 786 км, где работают спутники различного направления.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 03:15