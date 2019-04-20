Ирина Дубцова кардинально сменила имидж, став блондинкой

Приход весны спровоцировал бум преображений у знаменитостей российского шоу-бизнеса. К примеру, перед юбилейным концертом Аллы Борисовны Пугачевой балерина Анастасия Волочкова сделала маникюр и накрутила волосы, актриса Екатерина Вилкова планирует сделать челку, а певица Анфиса Чехова продемонстрировала новую прическу. Теперь в этом перечне появилась и Ирина Дубцова.На своей странице в социальной сети Instagram 37-летняя Ирина Дубцова опубликовала видео, где над ее волосами работает мастер. Также она выложила фото с результатом окрашивания в блондинку. Знаменитость написала, что очень довольна своей сменой имиджа и выразила благодарность парикмахеру.Публикация собрала множество комментариев, где подписчики Ирины Дубцовой не упустили возможность сделать ей комплименты. «Вам этот цвет очень идёт. Прям красотка!», «Какие шикарные волосы», - пишут поклонники.