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Сестра Саши Черно придет на "Дом-2" летом

Сестра участницы проекта "Дом-2" Саши Черно Татьяна Щербакова появится на реалити в скором времени. Она не будет ждать окончания учебы, так как проекту нужны новые участники.
Сестра Саши Черно придет на "Дом-2" летом

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно не устает напоминать всем, что после ее ухода на проекте появится ее сестра Татьяна Щербакова. Она собралась попробовать строить отношения с Захаром Саленко, даже несмотря на то, что молодой человек совсем не испытывает к ней симпатии. Тем не менее, стало известно, что после перехода Черно в программу "Спаси свою любовь" руководству нужно срочно создать новые пары участников.
Сестра Саши Черно придет на "Дом-2" летом

Как предполагается, Татьяна Щербакова ради участия в реалити даже оставит учебу, чтобы через два месяца, уже летом, радовать телезрителей. Примечательно, что девушка, еще даже не появившись на экранах, уже успела попасть под волну критики за кривые зубы.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:27

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