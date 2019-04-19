Сестра Саши Черно придет на "Дом-2" летом





Звезда реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно не устает напоминать всем, что после ее ухода на проекте появится ее сестра Татьяна Щербакова. Она собралась попробовать строить отношения с Захаром Саленко, даже несмотря на то, что молодой человек совсем не испытывает к ней симпатии. Тем не менее, стало известно, что после перехода Черно в программу "Спаси свою любовь" руководству нужно срочно создать новые пары участников.Как предполагается, Татьяна Щербакова ради участия в реалити даже оставит учебу, чтобы через два месяца, уже летом, радовать телезрителей. Примечательно, что девушка, еще даже не появившись на экранах, уже успела попасть под волну критики за кривые зубы.