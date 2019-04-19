Сестра Саши Черно придет на "Дом-2" летом
Сестра участницы проекта "Дом-2" Саши Черно Татьяна Щербакова появится на реалити в скором времени. Она не будет ждать окончания учебы, так как проекту нужны новые участники.
Звезда реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно не устает напоминать всем, что после ее ухода на проекте появится ее сестра Татьяна Щербакова. Она собралась попробовать строить отношения с Захаром Саленко, даже несмотря на то, что молодой человек совсем не испытывает к ней симпатии. Тем не менее, стало известно, что после перехода Черно в программу "Спаси свою любовь" руководству нужно срочно создать новые пары участников.
Как предполагается, Татьяна Щербакова ради участия в реалити даже оставит учебу, чтобы через два месяца, уже летом, радовать телезрителей. Примечательно, что девушка, еще даже не появившись на экранах, уже успела попасть под волну критики за кривые зубы.
Звезда реалити-шоу "Дом-2" Саша Черно не устает напоминать всем, что после ее ухода на проекте появится ее сестра Татьяна Щербакова. Она собралась попробовать строить отношения с Захаром Саленко, даже несмотря на то, что молодой человек совсем не испытывает к ней симпатии. Тем не менее, стало известно, что после перехода Черно в программу "Спаси свою любовь" руководству нужно срочно создать новые пары участников.
Как предполагается, Татьяна Щербакова ради участия в реалити даже оставит учебу, чтобы через два месяца, уже летом, радовать телезрителей. Примечательно, что девушка, еще даже не появившись на экранах, уже успела попасть под волну критики за кривые зубы.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:27