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Ксения Бородина рассказала, сколько прислуги работает в её доме

Популярная телеведущая Ксения Бородина рассказала, сколько прислуги работает в ее новом загородном доме, где звезда недавно сделала роскошный ремонт. На обслуживании особняка знаменитость не экономит.
Ксения Бородина рассказала, сколько прислуги работает в её доме

У Ксении Бородиной напряженный рабочий график, а потому вечера она предпочитает проводить с мужем и детьми. Делами по дому занимаются две домработницы знаменитости, они следят за порядком и готовят еду. Еще есть няня для дочерей, а также два водителя. Телеведущая в прошлом году вошла в список самых богатых людей в мире по версии журнала "Forbes", а в ее автопарке можно увидеть только авто премиум-класса.

Звезда предпочитает водить сама, а также иногда просит отвезти ее мужа Курбана Омарова. Во владении звездной семьи четыре машины, не учитывая внедорожник, который пара недавно разыграла между своими подписчиками.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:20

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