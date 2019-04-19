Ксения Бородина рассказала, сколько прислуги работает в её доме

У Ксении Бородиной напряженный рабочий график, а потому вечера она предпочитает проводить с мужем и детьми. Делами по дому занимаются две домработницы знаменитости, они следят за порядком и готовят еду. Еще есть няня для дочерей, а также два водителя. Телеведущая в прошлом году вошла в список самых богатых людей в мире по версии журнала "Forbes", а в ее автопарке можно увидеть только авто премиум-класса.Звезда предпочитает водить сама, а также иногда просит отвезти ее мужа Курбана Омарова. Во владении звездной семьи четыре машины, не учитывая внедорожник, который пара недавно разыграла между своими подписчиками.