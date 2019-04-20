«Я не виноват»: Алексей Панин оправдался за свои скандальные истории





Панин отличается взрывным характером и не терпит хамства. Знаменитость не станет молчать о не понравившихся ему вещах и прямо выскажется в лицо человеку, оскорбляющему его или близких ему людей. Многие из освещенных в прессе ситуаций с участием актера, действительно, происходили, но журналисты, всегда стремящиеся создать сенсацию, представили их в неприглядном для него ключе.В минувшем году СМИ написали, что Панин устроил в самолете скандал, отказавшись возвращаться в Москву. На самом деле, они с дочерью решили продлить отпуск в Крыму и хотели покинуть салон лайнера, когда он уже находился на рулеже. Актер, объяснив ситуацию второму пилоту, спокойно вышел, в итоге получилась интересная для публики история, приукрашенная журналистами.В нашумевшем скандале с собакой Панин, как заявил, он тоже не виноват. Актера подставили, продемонстрировав на всю страну смонтированное видео. Кинозвезда планировал судиться с программой, показавшей ролик, но ее закрыли. Знаменитость остыл и простил обидчиков. Довлатова на вопрос Панина, каким она его видит, ответила, что считает его веселым и приятным собеседником.