Ксения Бородина не рискнула поставить на место Александру Черно

Недавно участников проекта "Дом-2" Сашу Черно и Иосифа Оганесяна снова пригласили в студию программы "Бородина против Бузовой". Впрочем, даже там молодым супругам не удалось найти общий язык. Как обычно, главная "пышка" реалити начала истерить, кричать и плакать, а потому внятно объяснить свои проблемы не смогла.Иосиф Оганесян, в свою очередь, поспешил заметить, что это не он начал разговоры о разводе и подал заявление в загс. Успокоить плачущую Черно попыталась Ольга Бузова, однако у нее это не получилось. Оганесян упрекнул супругу в том, что она постоянно им недовольна и не может принять мужчину таким, какой он есть.Ксения Бородина, в отличие от коллеги, и вовсе промолчала. Более того, она не только не разговаривала о проблемах участников в студии, но и проигнорировала их очередной скандал на Лобном месте в вечернем эфире. Телезрители оказались поражены такой реакцией телеведущей, ведь она, как никто другой, должна быть осведомлена, как решать семейные проблемы.