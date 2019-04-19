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Ксения Бородина не рискнула поставить на место Александру Черно

В семье участников проекта "Дом-2" Александры Черно и Иосифа Оганесяна не утихают скандалы и даже телеведущие не могут помочь проектантам наладить отношения.
Ксения Бородина не рискнула поставить на место Александру Черно

Недавно участников проекта "Дом-2" Сашу Черно и Иосифа Оганесяна снова пригласили в студию программы "Бородина против Бузовой". Впрочем, даже там молодым супругам не удалось найти общий язык. Как обычно, главная "пышка" реалити начала истерить, кричать и плакать, а потому внятно объяснить свои проблемы не смогла.

Иосиф Оганесян, в свою очередь, поспешил заметить, что это не он начал разговоры о разводе и подал заявление в загс. Успокоить плачущую Черно попыталась Ольга Бузова, однако у нее это не получилось. Оганесян упрекнул супругу в том, что она постоянно им недовольна и не может принять мужчину таким, какой он есть.

Ксения Бородина, в отличие от коллеги, и вовсе промолчала. Более того, она не только не разговаривала о проблемах участников в студии, но и проигнорировала их очередной скандал на Лобном месте в вечернем эфире. Телезрители оказались поражены такой реакцией телеведущей, ведь она, как никто другой, должна быть осведомлена, как решать семейные проблемы.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:12

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