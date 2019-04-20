Volkswagen представил гоночный электрокар для рекорда на Нюрбургринге





Разработчики Volkswagen закончили подготовку гоночного электрокара ID.R и показали его широкой публике. Технический директор компании Франсуа-Ксавье Демэзон рассказал, что специалисты учли в этой машине все нюансы гоночной трассы, где предстоит побить рекорд. Также представитель компании добавил, что в электромобиле усовершенствовали аэродинамику и оптимизировали работу силовой электроники. Изменения претерпела и конструкция авто: изменили форму днища, поставили новый передний спойлер и добавили антикрыло сзади.Впервые Volkswagen ID.R показали на специальном мероприятии в 2018 году. Машина отличается наличием двух электродвигателей, которые в сумме дают мощность 680 л.с. и 650 Нм крутящего момента.В прошлом году электрокар установил абсолютный рекорд на Пайкс-Пик в Соединённых Штатах.