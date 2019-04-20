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Volkswagen представил гоночный электрокар для рекорда на Нюрбургринге

Компания Volkswagen представила обновлённый электрокар ID.R. Автомобиль подготовили для установления рекорда «Северной петли» Нюрбургринга.
Volkswagen представил гоночный электрокар для рекорда на Нюрбургринге

Разработчики Volkswagen закончили подготовку гоночного электрокара ID.R и показали его широкой публике. Технический директор компании Франсуа-Ксавье Демэзон рассказал, что специалисты учли в этой машине все нюансы гоночной трассы, где предстоит побить рекорд. Также представитель компании добавил, что в электромобиле усовершенствовали аэродинамику и оптимизировали работу силовой электроники. Изменения претерпела и конструкция авто: изменили форму днища, поставили новый передний спойлер и добавили антикрыло сзади.

Впервые Volkswagen ID.R показали на специальном мероприятии в 2018 году. Машина отличается наличием двух электродвигателей, которые в сумме дают мощность 680 л.с. и 650 Нм крутящего момента.

В прошлом году электрокар установил абсолютный рекорд на Пайкс-Пик в Соединённых Штатах.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 00:20

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