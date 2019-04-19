Елена Малышева продемонстрировала уникальные снимки с Юлией Началовой
В телепередаче «Жить здорово!» телеведущая Елена Малышева продемонстрировала зрителям уникальные снимки с актрисой Юлией Началовой. Данный выпуск был посвящен болезни подагра, которой страдала ушедшая из жизни знаменитость.
Известно, что 38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта текущего года в Государственной Клинической Больнице имени С.П. Боткина в Москве из-за заражения крови. Ее похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.
В прошлом году Юлия Началова была гостьей телевизионной передачи «Жить здорово!» на Первом канале. В одном из последних выпусков, который был посвящён болезни подагра, ведущая Елена Малышева вспомнила об этом. Тогда в студии знаменитость впервые призналась, что больна подагрическим артритом. На ее руках были надеты кружевные перчатки, так как заболевание их изуродовало.
Артистка поделилась с ведущей, что ей пришлось обследоваться в медучреждениях разных стран, прежде чем специалисты поставили ей точный диагноз. Мучения от подагры певица не могла сравнить даже с зубной болью, настолько они были сильны. Но на тот момент ей получилось побороть тяжёлую болезнь, и она проходила реабилитацию.
Елена Малышева представила вниманию телезрителей видеонарезку с Юлией Началовой. Она отметила, что именно в этом эфире хотела бы почтить память этой талантливой звезды. Ведущая добавила, что восхищалась тем, как артистка смогла откровенно рассказать огромной аудитории о тех мучениях, которые ей пришлось пережить. Подагрический артрит поражает плечи, бедра, колени и мелкие суставы, однако актриса сумела отнестись к ней оптимистично.
Немного ранее стало известно, что перед смертью Юлия Началова отправила своим родным последнее сообщение.
Известно, что 38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта текущего года в Государственной Клинической Больнице имени С.П. Боткина в Москве из-за заражения крови. Ее похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.
В прошлом году Юлия Началова была гостьей телевизионной передачи «Жить здорово!» на Первом канале. В одном из последних выпусков, который был посвящён болезни подагра, ведущая Елена Малышева вспомнила об этом. Тогда в студии знаменитость впервые призналась, что больна подагрическим артритом. На ее руках были надеты кружевные перчатки, так как заболевание их изуродовало.
Артистка поделилась с ведущей, что ей пришлось обследоваться в медучреждениях разных стран, прежде чем специалисты поставили ей точный диагноз. Мучения от подагры певица не могла сравнить даже с зубной болью, настолько они были сильны. Но на тот момент ей получилось побороть тяжёлую болезнь, и она проходила реабилитацию.
Елена Малышева представила вниманию телезрителей видеонарезку с Юлией Началовой. Она отметила, что именно в этом эфире хотела бы почтить память этой талантливой звезды. Ведущая добавила, что восхищалась тем, как артистка смогла откровенно рассказать огромной аудитории о тех мучениях, которые ей пришлось пережить. Подагрический артрит поражает плечи, бедра, колени и мелкие суставы, однако актриса сумела отнестись к ней оптимистично.
Немного ранее стало известно, что перед смертью Юлия Началова отправила своим родным последнее сообщение.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:36