Ученые нашли способ поймать частицу «темного мира» на Большом Адронном Коллайдере
Специалисты Чикагского университета открыли новый метод, позволяющий поймать долгоживущую частицу «темного мира» посредством Большого Адронного Коллайдера (БАК). Ученые предлагают учитывать в «охоте» на этот загадочный компонент его особенности - большой вес и медлительность.
О существовании «темного мира», составляющего более 95% Вселенной, можно судить лишь по некоторым эффектам, сравнимых с действиями разбрасывающего вещи полтергейста. Изредка, уверены специалисты, с нормальной материей взаимодействует особая частица, которая тяжелее обычных и живет дольше.
Данный компонент может несколько раз за 10 лет оказаться в столкновении протонов, производимых и контролируемых БАК. Однако в 27-километровом приборе происходит за секунду свыше миллиарда подобных явлений. Долгоживущие темные частицы можно выявить, если учесть, что их тяжесть требует большей энергии, в результате их импульсивность снизится, и они начнут двигаться медленнее скорости света. Временная задержка и станет отличительной чертой компонентов «темного мира».
Ученые планируют настроить систему и приступили к разработке «ловушки». БАК сейчас проходит процесс обновления, а когда в 2021 году его снова включат в работу, специалисты намерены внести с систему детекторы для улавливания темных частиц.
О существовании «темного мира», составляющего более 95% Вселенной, можно судить лишь по некоторым эффектам, сравнимых с действиями разбрасывающего вещи полтергейста. Изредка, уверены специалисты, с нормальной материей взаимодействует особая частица, которая тяжелее обычных и живет дольше.
Данный компонент может несколько раз за 10 лет оказаться в столкновении протонов, производимых и контролируемых БАК. Однако в 27-километровом приборе происходит за секунду свыше миллиарда подобных явлений. Долгоживущие темные частицы можно выявить, если учесть, что их тяжесть требует большей энергии, в результате их импульсивность снизится, и они начнут двигаться медленнее скорости света. Временная задержка и станет отличительной чертой компонентов «темного мира».
Ученые планируют настроить систему и приступили к разработке «ловушки». БАК сейчас проходит процесс обновления, а когда в 2021 году его снова включат в работу, специалисты намерены внести с систему детекторы для улавливания темных частиц.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:06