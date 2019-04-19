Ученые нашли способ поймать частицу «темного мира» на Большом Адронном Коллайдере





О существовании «темного мира», составляющего более 95% Вселенной, можно судить лишь по некоторым эффектам, сравнимых с действиями разбрасывающего вещи полтергейста. Изредка, уверены специалисты, с нормальной материей взаимодействует особая частица, которая тяжелее обычных и живет дольше.Данный компонент может несколько раз за 10 лет оказаться в столкновении протонов, производимых и контролируемых БАК. Однако в 27-километровом приборе происходит за секунду свыше миллиарда подобных явлений. Долгоживущие темные частицы можно выявить, если учесть, что их тяжесть требует большей энергии, в результате их импульсивность снизится, и они начнут двигаться медленнее скорости света. Временная задержка и станет отличительной чертой компонентов «темного мира».Ученые планируют настроить систему и приступили к разработке «ловушки». БАК сейчас проходит процесс обновления, а когда в 2021 году его снова включат в работу, специалисты намерены внести с систему детекторы для улавливания темных частиц.