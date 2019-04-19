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У звезды «Дома-2» Антона Гусева обнаружили пониженный холестерин

У бывшего героя телестройки «Дом-2» Антона Гусева выявили пониженный уровень холестерина. Многочисленные поклонники посоветовали телезнаменитости «покончить» с голоданием и жесткими диетами.

У звезды «Дома-2» Антона Гусева обнаружили пониженный холестерин

Ни для кого не является секретом, что еще во время семейной жизни с Евгенией Феофилактовой Антон Гусев начал серьезно следить за своим телом и питанием. Буквально каждый день он посещает спортзал и придерживается правильного питания, а также напрочь отказался от горячительных напитков, чем не единожды хвастался у себя на страничке в Instagram.

На днях экс-участник проекта опубликовал в личном микроблоге свежий пост, в котором в очередной раз решил похвалиться своим «железным здоровьем». Гусев продемонстрировал результаты анализов, однако мало кто из подписчиков понял, почему молодой человек так веселится.

У звезды «Дома-2» Антона Гусева обнаружили пониженный холестерин

Обследования показали, что у бывшего супруга Феофилактовой очень низкий уровень холестерина, а это может быть признаком наличия очень страшных заболеваний, таких как рак или цирроз печени, хроническая анемия, гипертиреоз и так далее. Также пониженный холестерин может привести к диабету, проблемам с гормональным фоном и даже инсульту, сообщает 7d.org.

Нужно сказать, что преданных поклонников Гусева не на шутку взволновали результаты обследований. По их мнению, ему нужно срочно заняться своим здоровьем и на время оставить мечты о накаченном теле.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:19

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