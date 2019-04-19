Роман Капаклы и Дмитрий Дмитренко «подрались» зонтиками от дождя
Возлюбленный Марины Африкантовой и любимый супруг Ольги Рапунцель «подрались» зонтиками от дождя. По мнению телезрителей реалити-шоу «Дом-2», Роман Капаклы и Дмитрий Дмитренко не могут поделить территорию на новом телепроекте «Спаси свою любовь».
Не секрет, что на проекте «Дом-2» стартовал второй сезон телешоу «Спаси свою любовь», главными героями которого в этот раз стали «старожилы» телестройки. Впрочем, никто не ожидал, что с виду спокойные герои проекта, а если быть точнее Капаклы и Дмитренко начнут решать проблемы не в своих отношениях, а устраивать в Периметре потасовки.
В социальных сетях появилась видеозапись, где сначала Роман и Дмитрий пытаются мирно решить конфликт. Молодые люди вышли на улицу, где каждый из них объяснил другому, что именно ему не нравится. По словам Капаклы, его удивило, что семейство Рапунцель и Дмитренко пытаются отстраниться от коллектива.
Нужно сказать, что Дмитренко не стал отрицать всего того, что заметил Капаклы, однако поспешил оправдать свою семью. По словам мужа Рапунцель, после того, как у него с Ольгой родилась дочь, у них появились определенные обязанности и именно поэтому они перестали обращать внимание на жизнь других участников «Дома-2».
Как закончился разговор проектантов - до сих пор неизвестно, но выяснилось, что на Лобном месте между героями телестройки вновь вспыхнул конфликт, который закончился «дракой» зонтиками от дождя.
Не секрет, что на проекте «Дом-2» стартовал второй сезон телешоу «Спаси свою любовь», главными героями которого в этот раз стали «старожилы» телестройки. Впрочем, никто не ожидал, что с виду спокойные герои проекта, а если быть точнее Капаклы и Дмитренко начнут решать проблемы не в своих отношениях, а устраивать в Периметре потасовки.
В социальных сетях появилась видеозапись, где сначала Роман и Дмитрий пытаются мирно решить конфликт. Молодые люди вышли на улицу, где каждый из них объяснил другому, что именно ему не нравится. По словам Капаклы, его удивило, что семейство Рапунцель и Дмитренко пытаются отстраниться от коллектива.
«Дим, согласись, что когда ты заходил в дом, зачастую... Это не в грубой форме, то есть не хочу обидеть. Все равно чуть-чуть не социально вы были с коллективом», - объяснил Роман Дмитрию.
Нужно сказать, что Дмитренко не стал отрицать всего того, что заметил Капаклы, однако поспешил оправдать свою семью. По словам мужа Рапунцель, после того, как у него с Ольгой родилась дочь, у них появились определенные обязанности и именно поэтому они перестали обращать внимание на жизнь других участников «Дома-2».
Как закончился разговор проектантов - до сих пор неизвестно, но выяснилось, что на Лобном месте между героями телестройки вновь вспыхнул конфликт, который закончился «дракой» зонтиками от дождя.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:41