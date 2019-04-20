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Палеобиологи выяснили, зачем лошадям копыта

Группа палеобиологов обнаружила новую информацию о лошадях. Выяснилось, что копыта у лошадей появились для увеличения выносливости, а не скорости.
Палеобиологи выяснили, зачем лошадям копыта

Эксперты уверены, что хорошие показатели на ипподроме были не так важны для человечества, как продолжительность работы лошадей с более медленной скоростью. Предположительно, именно выносливость была критическим фактором в эволюции лошадей. В связи с этим в анатомии животных произошло развитие пружинящей ступни, а не потеря дополнительных пальцев. Их ноги в свое время были столь разнообразны, как сейчас африканские антилопы.

Примерно 11 миллионов лет назад лошади с пружинистыми конечностями распространились в Евразии и Африке.Однако тенденцию к сокращению количества пальцев показала только родословная современных представителей семейства лошадиных.

Один из авторов научной работы выразил свои предположения, что давние однопалые животные каждый день меняли свое кормовое поведение, так как приходилось скитаться в поисках еды. Это и способствовало адаптации ног к энергосбережению.

Около 5 миллионов лет назад уменьшилось прежнее разнообразие трехпалых лошадей, и появился прямой предок их нынешних представителей. Один миллион лет назад все трехпалые животные вымерли.

До этого времени сохранились только лошади с одним пальцем. Вероятно, что этому поспособствовали климатические изменения эры позднего кайнозоя. За последние несколько миллионов лет однопалые стали доминирующими и вымерли на территории Америки только в конце плейстоцена.
В заключение ученые отметили, что копыта на ногах были в конечном счете важны для поиска еды, а не для того, чтобы самим не стать пищей.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 04:23

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