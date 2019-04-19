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Ученые предупредили об опасности загара для людей с бледной кожей

Многие граждане с наступлением летнего периода устремляются на пляж в надежде получить загар, придающий коже бронзовый оттенок. Специалисты из Великобритании предупреждают об опасности длительного нахождения под лучами солнца, особенно для бледных людей.
Ученые предупредили об опасности загара для людей с бледной кожей

Чрезмерное воздействие вредного ультрафиолета чревато неприятными последствиями, включая преждевременное увядание эпидермиса. В результате сильного загара повышается риск возникновения рака кожи. Специалисты рекомендуют обязательно брать с собой солнцезащитный крем, отправляясь на пляж, и смазывать им открытые участки тела, пишет «ПолитРоссия».

Эксперты не раз замечали, что многие люди игнорируют нанесение средства на ноги, а они очень восприимчивы к раку, особенно обладатели бледной кожи. Такие граждане наиболее восприимчивы к воздействию солнечных лучей. Любителям загара не следует забывать, что он является признаком перехода кожного покрова в режим защиты, когда начинает усиленно вырабатываться гормон меланин. Покраснение эпидермиса - признак повреждения ультрафиолетом.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:32

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