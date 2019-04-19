Ученые предупредили об опасности загара для людей с бледной кожей
Многие граждане с наступлением летнего периода устремляются на пляж в надежде получить загар, придающий коже бронзовый оттенок. Специалисты из Великобритании предупреждают об опасности длительного нахождения под лучами солнца, особенно для бледных людей.
Чрезмерное воздействие вредного ультрафиолета чревато неприятными последствиями, включая преждевременное увядание эпидермиса. В результате сильного загара повышается риск возникновения рака кожи. Специалисты рекомендуют обязательно брать с собой солнцезащитный крем, отправляясь на пляж, и смазывать им открытые участки тела, пишет «ПолитРоссия».
Эксперты не раз замечали, что многие люди игнорируют нанесение средства на ноги, а они очень восприимчивы к раку, особенно обладатели бледной кожи. Такие граждане наиболее восприимчивы к воздействию солнечных лучей. Любителям загара не следует забывать, что он является признаком перехода кожного покрова в режим защиты, когда начинает усиленно вырабатываться гормон меланин. Покраснение эпидермиса - признак повреждения ультрафиолетом.
Чрезмерное воздействие вредного ультрафиолета чревато неприятными последствиями, включая преждевременное увядание эпидермиса. В результате сильного загара повышается риск возникновения рака кожи. Специалисты рекомендуют обязательно брать с собой солнцезащитный крем, отправляясь на пляж, и смазывать им открытые участки тела, пишет «ПолитРоссия».
Эксперты не раз замечали, что многие люди игнорируют нанесение средства на ноги, а они очень восприимчивы к раку, особенно обладатели бледной кожи. Такие граждане наиболее восприимчивы к воздействию солнечных лучей. Любителям загара не следует забывать, что он является признаком перехода кожного покрова в режим защиты, когда начинает усиленно вырабатываться гормон меланин. Покраснение эпидермиса - признак повреждения ультрафиолетом.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:32