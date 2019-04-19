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Звезда «Дома-2» Лена Хромина подстриглась под мальчика

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Хромина шокировала многочисленных поклонников своей новой стрижкой. По словам телезнаменитости, это была вынужденная мера, ведь ее неправильно покрасили.

Звезда «Дома-2» Лена Хромина подстриглась под мальчика

Елена Хромина опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько новых Stories, на которых продемонстрировала подписчикам свой новый имидж. Нужно сказать, что сначала не все фанаты Хроминой поверили в то, что блондинка на самом деле решилась полностью обрезать свои длинные локоны, но оказалось, что понапрасну.

Несколько раз девушка пыталась показать в коротких видеороликах, что это на самом деле не парик, а ее новая стрижка под мальчика. Она даже в шутку принялась заявлять, что решила обрезать локоны только потому, что все деньги сейчас у нее идут на развитие бизнеса, а так как профессиональные шампуни на сегодняшний день стоят очень дорого, она решила пожертвовать своими волосами.

«Я вынуждена была подстричь волосы. Неправильное окрашивание», - написала экс-участница «Дома-2» в личном профиле несколько часов назад.


Звезда «Дома-2» Лена Хромина подстриглась под мальчика

Стоит отметить, что свежий пост Хроминой заинтересовал ее подписчиков, ведь в нем блондинка заявила, что вместе с длинными локонами избавилась от своих неудач.

«Любите себя! И смотрите на проблему с разных ракурсов. Помните, что всегда есть выход, если вы дышите. Не растрачивайте свою энергию на ПУСТЯКИ!» - добавила бывшая возлюбленная Саймона Марданшина.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:50

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