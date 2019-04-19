Звезда «Дома-2» Лена Хромина подстриглась под мальчика

«Я вынуждена была подстричь волосы. Неправильное окрашивание», - написала экс-участница «Дома-2» в личном профиле несколько часов назад.

«Любите себя! И смотрите на проблему с разных ракурсов. Помните, что всегда есть выход, если вы дышите. Не растрачивайте свою энергию на ПУСТЯКИ!» - добавила бывшая возлюбленная Саймона Марданшина.



