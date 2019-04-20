В Англии обнаружили клад из 550 золотых и серебряных монет, датируемых XIV веком
В Англии, в Бакингемшире, четыре искателя сокровищ с помощью металлоискателей смогли обнаружить клад из 550 золотых и серебряных монет. Специалисты определили, что находка датируется XIV веком, сообщает издание Daily Mail.
Англичане, которым удалось найти ценные артефакты сообщили журналистам, что изначально они обнаружили 12 серебряных монет и это заставило их двигаться дальше. Среди денежных единиц есть и 12 редчайших золотых монет периода «Черной смерти». Клад считается одним из самых больших запасов Соединенного королевства за последние десять лет. По оценке экспертов, находки можно отнести к периоду правления Эдуарда I и II (1272-1327 год). Они являются редкой чеканной смесью Бирмингема, Ирландии, Шотландии и Линкольна. Сокровища, вероятнее всего, были спрятаны обеспеченным гражданином 600 лет тому назад.
Местные кладоискатели передали деньги в музей, где они будут храниться до того периода, пока не будут оценены и проданы с выручкой, которую разделят между активными англичанами и владельцем земли. Специалисты полагают, что общая стоимость монет – 195 000 долларов (12 миллионов рублей).
Англичане, которым удалось найти ценные артефакты сообщили журналистам, что изначально они обнаружили 12 серебряных монет и это заставило их двигаться дальше. Среди денежных единиц есть и 12 редчайших золотых монет периода «Черной смерти». Клад считается одним из самых больших запасов Соединенного королевства за последние десять лет. По оценке экспертов, находки можно отнести к периоду правления Эдуарда I и II (1272-1327 год). Они являются редкой чеканной смесью Бирмингема, Ирландии, Шотландии и Линкольна. Сокровища, вероятнее всего, были спрятаны обеспеченным гражданином 600 лет тому назад.
Местные кладоискатели передали деньги в музей, где они будут храниться до того периода, пока не будут оценены и проданы с выручкой, которую разделят между активными англичанами и владельцем земли. Специалисты полагают, что общая стоимость монет – 195 000 долларов (12 миллионов рублей).
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:04